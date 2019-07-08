Trabzonspor, Vahid Amiri'nin sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini ve oyuncuya 150.000 euro fesih bedeli ödendiğini KAP'a bildirdi.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.”

VAHID AMIRI KİMDİR?

1988'de İran'da dünyaya gelen Vahid Amiri, altyapıdan bu yana ülkesinde top koşturuyor. 30 yaşındaki oyuncu daha önce yurt dışında hiçbir kulüpte forma giymezken son birkaç sezondaki performansıyla kariyerinin yönünü değiştirmiş durumda.

İki yıl öncesine kadar İran'ın kalburüstü ve düşük bütçeli takımlarında forma giyen Vahid Amiri, Naft Novin Tehran'da oynamaya başladıktan sonra saha içindeki yaptıklarıyla kısa sürede ülke içinde ün kazandı. Sol kanatta görev yapabilen ve hücumda skora etkinliğinin yanında savunma özellikleriyle de ön plana çıkan Amiri, attığı gollerden çok asistleriyle konuşulan bir oyuncu.