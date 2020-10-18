Trabzonspor üst üste 10 maçtır evinde kalesini kapatamıyor

Başakşehir maçında kalesinde 2 gol gören ve evinde oynadığı son maçlarda gol yeme sorununu çözemeyen Bordo-Mavililer, 10 maçta Süper Lig'de bu alanda devam eden en uzun seriye sahip durumda.
Savunmada son maçlarda istediği performansı ortaya koyamayan Trabzonspor'da teknik heyet bu soruna çözüm arıyor.
Yaz transfer dönemi sona ermesine rağmen Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibin yıldızını gündemine alırken Beşiktaş'tan hamle geldi.
Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11'de oynatacak. Terim, Feghouli-Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.
Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.
Fernando Muslera'nın sakatlığı Galatasaray'ın ardından Uruguay Milli Takımı'nı da vurdu. Nando'nun yerine forma giyen kaleci Campana, ülkede eleştiri oklarının hedefi oldu.
Mbwana Samatta sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe'ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, siyah-beyazlı kulübe gelmenin kendisi için önemli bir adım olduğunu söyledi.