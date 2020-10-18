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aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 15:57
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Trabzonspor üst üste 10 maçtır evinde kalesini kapatamıyor

Trabzonspor üst üste 10 maçtır evinde kalesini kapatamıyor

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Başakşehir karşısında da kalesini kapatamayan Trabzonspor'un sahasında üst üste gol yediği maç sayısı 10'a yükseldi.

Başakşehir maçında kalesinde 2 gol gören ve evinde oynadığı son maçlarda gol yeme sorununu çözemeyen Bordo-Mavililer, 10 maçta Süper Lig'de bu alanda devam eden en uzun seriye sahip durumda.

Savunmada son maçlarda istediği performansı ortaya koyamayan Trabzonspor'da teknik heyet bu soruna çözüm arıyor.

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