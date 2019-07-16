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Trabzonspor, Uruguaylı golcü Abel Hernandez'i gündemine aldı

Trabzonspor, Uruguaylı golcü Abel Hernandez'i gündemine aldı

Henüz golcü arayışlarını sonuçlandıramayan Trabzonspor’un listesine şimdi de Abel Hernandez’i aldığı öğrenildi.

CSKA Moskova ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Uruguaylı oyuncunun menajeri ile temasa geçen Bordo-Mavililer transfer pazarlığını sürdürüyor. Oyuncunun yıllık 1 milyon euro istediği ayrıca 2 milyon euro da imza parası talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor yönetimi, “İmza parası almazsan yıllık 1 milyon euroyu öderiz” cevabını verdi. 28 yaşındaki futbolcunun ise imza parasında ısrar ettiği pazarlığın sürdüğü belirtildi.

(Star)

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