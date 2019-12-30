Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9508
  • 6,6628
  • 289.221
  • 114752
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu

Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu

Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu

Ünal Karaman'ın istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Son dakika haberinde Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan son dakika Ünal Karaman açıklaması geldi. Futbolseverler, Ünal Karaman'ın istifa ettiği iddiasının ardından resmi açıklama yapılmasını bekliyorlardı.

Bordo-Mavililerin konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.”


Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
Hayal Köseoğlu sevgilisinden ayrıldı mı?
Boşanma nedeni ortaya çıktı
MasterChef'te şampiyon olan Cemre'den ilk paylaşım!
<p>Kars´ta, ´Bir Oyuncak da Sen Ver´ sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttüğü projeyle çocuklara

Karslı Mirza´ya Doğum Günü Sürprizi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tek bacaklı martının yaptığı şey herkesi hayrete düşürdü

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları