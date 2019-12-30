Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu

Trabzonspor'dan son dakika Ünal Karaman açıklaması geldi. Futbolseverler, Ünal Karaman'ın istifa ettiği iddiasının ardından resmi açıklama yapılmasını bekliyorlardı.

Bordo-Mavililerin konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.”