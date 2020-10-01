Trabzonspor, Umut Meraş için Le Havre'ye 500 bin euro kiralama bedeli teklif etti

Sabah

Marlon'dan sonra bir sol bek transferi daha yapmak isteyen Trabzonspor, Umut Meraş için Le Havre'ye 500 bin euro kiralama bedeli önerdi. Oyuncuya ise 1,2 milyon euro maaş teklif edildi.

Sözleşmesi biten Novak'la yollar ayrıldıktan sonra Brezilyalı Marlon'u transfer eden Trabzonspor, alternatif oyuncu olarak kadroda bulunan Abdurrahim Dursun'u Bandırmaspor'a gönderince sol bek için arayışlara hız verdi.



500 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

Bu ismin milli takım forması giyen Umut Meraş olduğu ortaya çıktı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki sol bek için 500 bin euro kiralama bedeli önerildi.

1,2 MİLYON EURO MAAŞ

İki yıllık kiralık sözleşme teklifinde bulunan Trabzonspor, oyuncuya da 1.2 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu geçen sezon Ligue 2'de 22 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.