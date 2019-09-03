Trabzonspor, Uğurcan'a sahip çıktı

Fenerbahçe deplasmanında yaptığı 8 kritik kurtarışla devleşen Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, bir grup Fenerbahçe taraftarlarınca protesto edilmişti.

Bordo-mavili taraftarlar da genç kaleciye moral vermek için sosyal medyada, "SeninleyizUğurcan" etiketiyle paylaşım yaparken, birçok takımın taraftarının da buna katılması dikkat çekti. Trabzonspor yönetimi de sosyal medya hesaplarından milli kaleci ile ilgili bir video yayımlayarak, oyuncusuna sahip çıktı.

Videoda görüşlerine de yer verilen 23 yaşındaki oyuncu, kendini bildiğinden beri Trabzonsporlu olduğunu belirterek, "Biz Trabzonsporluyuz ve Trabzonspor için terimizin son damlasına kadar her birimiz sahada mücadele ediyoruz" dedi İlk resmi maçında sahaya çıkarken yaşadıklarının kendisine hayal gibi geldiğini de anlatan Uğurcan, "UEFA'da Rabotnicki maçıydı. Yaşananlar hayal gibiydi. Trabzonspor benim için çok büyük takım. Altyapısına geldiğimde çok mutluydum. A takıma çıktığımda hayallerim daha da büyüdü. İnşallah bu takımda uzun yıllar forma giyerim" diye konuştu.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, ligde 15 maçtır kaybetmiyor. En son geçen sezon 16 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takım, ardından oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

YAKIN TAKİPTE!

F.Bahçe-Trabzonspor maçını stattan takip eden Liverpool scoutları, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı. Özellikle ilk yarıdaki gösterdiği başarılı kurtarışlarla alkışlanan 23 yaşındaki kaleci için İngiliz ekibinin, oyuncunun menajerini yokladığı ifade edildi.

MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK

Trabzonspor, yüksek tempoyla başladığı yeni sezon maratonunu çok az hasarla atlatarak milli araya girmenin keyfini yaşıyor. 8 Ağustos'taki Prag maçıyla başladığı Avrupa Ligi'nde kısa sürede 4 maç oynayarak Prag ve AEK'yı devre dışı bırakan ve gruplara kalan bordo-mavililer ligde de 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak mağlubiyet almadan milli araya girdi. 25 günde 7 yüksek tempolu maç oynayan bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı dışında ciddi bir sorun yaşanmadı. Ayrıca kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamayan yeni transferler Obi Mikel ve Daniel Sturridge gibi iki önemli yıldız da bu arada kondisyonlarını yükseltip, hazır hale gelecekler.

(Sabah)