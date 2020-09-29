  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 11:03
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor Uğurcan için pazarlık bile yapmıyor

Trabzonspor Uğurcan için pazarlık bile yapmıyor

Paylaş

Milliyet

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için gelen tekliflerde asla taviz vermiyor. 18 milyon eurodan aşağısı için pazarlık bile yapmayan bordo-mavililer, 24 yaşındaki kalecinin değerini korumak istiyor, daha büyük kulüplere gitmesi hedefleniyor.

Malatyaspor'u yenerek rahat bir nefes alan Trabzonspor'da transferdeki en büyük gündem Uğurcan Çakır'ın geleceği... 24 yaşındaki milli kaleciye Avrupa'dan gelen teklifler şu an için temkinli bir şekilde karşılanıyor.

İngiltere'den Sheffield United ve Fransa'dan Rennes kulüpleri Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün kapısını çaldı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, genç eldiveni sadece ve sadece değerine göre satmaya sıcak bakıyor.

Bu nedenle şu anda belirlenen 18-20 milyon euro sınırından aşağısına asla inilmiyor. Rennes'in 15 milyon euroya kadar çıkmasına karşın asla taviz vermeyen Trabzonspor Yönetimi, daha önce Sheffield United ile de benzer süreci yaşamıştı. 18 milyon eurodan aşağısını pazarlık konusu yapmayan bordo-mavililer, Uğurcan'ın yetenekleri ve değeri için daha büyük kulüpleri bekliyor.

Uğurcan'ın değerini korumaya çalışan Karadeniz temsilcisi, başarılı file bekçisinin hak ettiği yerlerde olması amaçlanıyor. 2021'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla Uğurcan'ın kendini tamamen göstereceği de düşünülüyor. Böylece daha büyük kulüplerden daha iyi tekliflerin geleceği hesaplanıyor.

Ayrıca geçen sezon Yusuf Yazıcı'yı Lille'e 17.5 milyon euroya satan, bu sezon da Alexander Sörloth'un 20 milyon euro değerle RB Leipzig'e gitmesinin yolunu açan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın hem daha iyi yerlere hem de daha yüksek bedellere satılabileceği ne inanıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor
Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor

Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor

Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'
Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'

Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'

Perotti bir adım uzakta
Perotti bir adım uzakta

Perotti bir adım uzakta

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış
Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış

Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış

Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...

Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı
Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı

Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı

Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.

İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'
İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'

İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'

Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.

Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu
Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu

Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.

Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor
Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor

Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor

Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.