Trabzonspor, UEFA'da ceza kuruluna sevk edildi

Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki dönemde finansal fair play konusunda anlaşmaya uymayan bordo-mavili kulübün ceza kuruluna sevk edildiğini belirterek, "Kurul bu konudaki kararı verecek." dedi.

Sevk kararıyla ilgili tercümelerin yapıldığını aktaran Bülbüloğlu, "Arkasında fazla detay var. Ben okuduğum kadarıyla ceza kuruluna bir takım tavsiyelerde bulunuluyor. Bu ceza, Avrupa'dan men mi olur, ihtar cezası mı olur veya katılıp yayın gelirleriyle mi alakalı olur... Biz ceza kuruluna gidip derdimizi anlatacağız, bir ceza kesilecek ne bilmiyorum. Bir ümit var diyelim." ifadelerini kullandı.

Kararın sezon bitiminde verileceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.