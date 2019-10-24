Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor ile Rus ekibi Krasnodar karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Krasnodar oldu.

Krasnodar'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Kranosdar puanını 3 yaparken, Trabzonspor 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Trabzonspor ile Krasnodar bir kez daha karşılaşacak. Mücadele Rusya'da oynanacak.

ÜNAL KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan haftada Süper Lig'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Hüseyin Türkmen, Sejedmajid Hosseini'yi kulübede oturttu. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge ise kadroda yer almadı. Karaman, bu oyuncuların yerine Campi, Fernandes ve Yusuf Sarı'yı oynattı.

MIKEL VE STURRIDGE KADRODA YOK

Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ve Sturridge riske edilmeyerek Krasnodar maçında oynatılmadı. İki oyuncunun ligdeki Medipol Başakşehir maçına hazır hale gelmesi için sağlık kurulu tarafından tedavilerine devam edildi.

YUSUF SARI İÇİN İLK

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer aldı. Yusuf, daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplam 42 dakika sahada kalmıştı.

FERNANDES 39 GÜN SONRA

Trabzonspor'da son olarak ligde 15 Eylül 2019 tarihindeki Gençlerbirliği maçında forma giyen ve karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes, sakatlığının ardından 39 gün sonra formasına kavuştu.

TRABZONSPOR ETKİLİ BAŞLADI, İLK YARIDA GOL ÇIKARAMADI!

Karşılaşmanın ilk yarısına temsilcimiz Trabzonspor daha etkili başladı. İlk dakikadan itibaren golü düşünen Trabzonspor, Krasnodar kalesine çok adamla gitmeye çalıştı. Krasnodar ise Trabzonspor'un bu etkisini kırabilmek adına yarı sahasında çok adamla kaldı.

Maçın 22. dakikasında Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Dakikalar 25'i gösterdiğinde ise Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi. Maçın 26. dakikasında Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.

Trabzonspor, rakibi Krasnodar'a göre daha etkili oynadığı maçın ilk yarısında aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ BERG, GOLÜ ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Krasnodar daha etkili başladı. İkinci yarının başında tehlikeli ataklar geliştiren Krasnodar, 49. dakikada golü buldu. Olsson'un pasıyla son çizgiye inen Petrov, topu kale sahasına çevirdi. Uğurcan'ı geçen topa Marcus Berg vuruşunu yaptı fakat Pereira topu çizgiden çıkarttı ancak ikinci kez topu önünde bulan Berg bu sefer topu ağlara göndermeyi başararak takımını öne geçirdi. Gol pozisyonunda topa eliyle müdahalede bulunan Pereira sarı kart gördü. Bu arada sezon başı Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Marcus Berg'in bordo-mavili takıma gol atması gecenin ilginç notlarından biri olarak kayıtlara geçti.

MANUEL FERNANDES OYUNA GİRDİ

Trabzonspor'un baskılı oyunundan sonra 62. dakikada Krasnodar'da Stotskiy oyundan alınırken yerine tecrübeli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes girdi. Trabzonspor'da ise 5 dakika sonra Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Doğan Erdoğan oyuna giren isim oldu.

JOSE SOSA'DAN ALKIŞLANAN MÜDAHALE

Dakikalar ilerledikçe Trabzonspor'un oyunda temposu azaldı. Krasnodar, yarı sahasında daha kalabalık durarak, bordo-mavili temsilcimize boş alan bırakmadı. Hücuma sadece kontrataklara çıkan Krasnodar, 73. dakikada Trabzonspor'u eksik yakaladı. Ari'nin pasında Petrov sağ çaprazda topla buluştu ve arka direğe pasını yolladı. Kademeye giren Sosa yine kritik bir müdahalede bulunarak Fernandes'in topu boş kaleye yollamasına engel oldu.

DEĞİŞİKLİKLER SONUÇ GETİRMEDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Abdülkadir Parmak'ın yerine Donis Avdijaj'ı Gaston Campi'nin yerine ise Ahmet Canbaz'ı alarak hücum hattını hareketlendirmeye çalıştı. Bordo-mavili takımdaki bu oyuncu değişiklikleri, Trabzonspor'un skoru değiştirmesini sağlayamadı.

VILHENA PUAN UMUTLARI SONLANDIRDI

Konuk ekip Krasnodar, önemli oyuncularından Tonny Vilhena'nın, 90+2. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve Trabzonspor'un puan umutlarını sonlandırdı. Çalan son düdüğün ardından ise Trabzonspor, evindeki kritik maçı puansız tamamladı.

(Sporx)