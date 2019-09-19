Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Getafe'ye mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk hafta maçında Getafe ile Trabzonspor, İspanya'da karşı karşıya geldi. 5 sene sonra Avrupa'da mücadele eden Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 yenilerek istediği gibi başlayamadı.

İspanyol ekibi Getafe'ye galibiyeti getiren golü 18. dakikada Angel Rodriguez kaydetti.

Gruptaki bir diğer karşılaşmada Basel, Krasnodar'ı 5-0 mağlup ederken ilk haftayı averajla lider tamamladı. Trabzonspor ise averajla ilk haftayı 3. kapattı.

Bordo mavili takım, gruptaki bir sonraki maçında 3 Ekim tarihinde sahasında İsviçre ekibi Basel'i ağırlayacak.

GETAFE'NİN GOLÜ KAFA İLE GELDİ

Getafe, 18. dakikada temsilcimiz Trabzonspor'a karşı golü buldu. Garcia'nın sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortasına bomboş bir şekilde yükselen Angel Rodriguez'in kafa vuruşu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Getafe, üstünlüğü yakalamış oldu.

STURRIDGE 45 DAKİKA OYNADI, 90'DA KAÇIRDI!

Trabzonspor'da yeni transfer Daniel Sturridge, ikinci yarının başında oyuna girerken 45 dakika sahada kaldı. İngiliz futbolcu, 90. dakikada mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Sosa, topu kapıp güzel bir pasla Sturridge'i buluştururken yıldız futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağır davrandı ve araya giren Getafe savunması, topu kornere gönderdi.

TRABZONSPOR, İSABET SAĞLAYAMADI

Hücum hattında etkili bir performans ortaya koyamayan Trabzonspor, 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli şut çekemedi. Temsilcimiz, toplamda ise 5 şut girişiminde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR YILDIZLAŞTI

Trabzonspor, İspanya'da aradığı sonucu alamasa da genç kalecisi Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla alkış topladı. Farkın açılmasını önleyen Milli kaleci, zor kurtarışlar yaparak beğeni kazandı ve takımını ayakta tutan isim oldu.

ÜNAL KARAMAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig'de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in yerine defansta Gaston Campi'ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdülkadir Parmak'ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. 23 yaşındaki Doğan, ilk defa Trabzonspor'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile yer aldı.

GETAFE'DEN ŞAŞIRTAN TERCİH: 9 FUTBOLCU

Diğer yandan ev sahibi Getafe ise La Liga'daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11'inde 9 futbolcu değiştirdi.

Getafe'nin İspanyol teknik direktörü Jose Bordalas, Djene ve Allan Nyom'un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı.

Ev sahibi ekip de sahaya Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel 11'i ile çıktı.

AA muhabirinin görüş aldığı İspanyol gazeteciler, Bordalas'ın genelde ilk 11'de fazla değişikliğe giden bir teknik adam olmadığını belirterek, bu kadronun kendilerini de çok şaşırttığını söyledi.

YÜKSEK RİSK DENDİ, MAÇ SAKİN GEÇTİ

Diğer yandan Madrid Valiliği, Getafe-Trabzonspor karşılaşmasını güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan etse de gün içerisinde tamamen sakin bir ortam yaşandı.

Madrid'e gelen yaklaşık 150 kadar Trabzonspor taraftarı maçın başlamasından 1,5 saat önce stada alınırken, hiçbir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Ev sahibi takımın taraftarları da karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay maçı protokol tribününden izledi.

(Sporx)