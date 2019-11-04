Trabzonspor: Türk futbolundan elinizi çekin

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi ağırlamış ve karşılaşma 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonlanmıştı.

Karşılaşmada Sörloth'un rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda bordo-mavili ekip penaltı beklemiş, ancak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.

Bir başka pozisyonda ise Sosa'nın ayağına basılması karşısında Aydınus kırmızı kart göstermemişti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, haklarını arayacaklarını dile getirmişti.

Trabzonspor Kulübü, kendilerine yapılan hakem hataları ile alakalı bir video paylaştı. Bordo mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi.

"BUNU YAPANLAR SUÇ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE TÜRK FUTBOLUNDAN ELLERİNİ ÇEKMELİDİR!"

Paylaşımda Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun açıklamalarına ver verildi.

Sağıroğlu, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!" ifadelerini kullandı.