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aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:54
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:54

Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Bordo-mavili takımda Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin uzun süreli sakatlığı devam ediyor.

Trabzonspor'un Sparta Prag karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

- İlk maçtan avantajla ayrıldı

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

- Biletler tükendi

Geçen hafta satışa çıkarılan karşılaşmanın biletleri bir günde tükendi.

38 bin dolayında taraftarın tribünde yer alması beklenirken, çok sayıda kişi ise bilet alamadığı için karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.

- 1470 gün sonra Trabzon'da Avrupa maçı

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak.

Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park'ta da ilk Avrupa kupası maçını oynayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sorloth

Sparta Prag: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Hanousek, Sacek, Kanga, Hasek, Plavsic, Travnik, Krejci, Tetteh

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Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
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