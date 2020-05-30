  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha...

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha...

Paylaş

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, "Transfer konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ozan Kabak'lı Schalke yine mağlup

title

Domagoj Vida için geliyorlar!

title

'Neden Fenerbahçe'ye gelsin' dedi ve küfretti!

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘
Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘

Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha...
Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha...

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha...

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Serhat Akın'dan olay sözler!
Serhat Akın'dan olay sözler!

Serhat Akın'dan olay sözler!

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig devi transferi resmen açıkladı
Süper Lig devi transferi resmen açıkladı

Süper Lig devi transferi resmen açıkladı

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.

Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip!
Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip!

Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip!

İtalyan devi FC Inter, Beşiktaş'ın Ukraynalı stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi
Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.

Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı
Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı

Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.