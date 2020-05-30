SPOR GÜNDEMİ

Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘ Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘ Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha... Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha... TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Serhat Akın'dan olay sözler! Serhat Akın'dan olay sözler! 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig devi transferi resmen açıkladı Süper Lig devi transferi resmen açıkladı Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.

Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip! Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip! İtalyan devi FC Inter, Beşiktaş'ın Ukraynalı stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.