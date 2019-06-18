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  3. Trabzonspor transferde çok hızlı! KAP'a bir açıklama daha

Trabzonspor transferde çok hızlı! KAP'a bir açıklama daha

Trabzonspor transferde çok hızlı! KAP'a bir açıklama daha

Dün kadrosuna Fıratcan Üzüm’ü katan Trabzonspor, Yusuf Sarı’nın transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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