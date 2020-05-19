Trabzonspor, Todor Nedelev için bir kez daha devrede

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmanın peşinde.
Karadeniz devi bu doğrultuda etkili olan hücum opsiyonlarını da artırmayı hedefliyor. İyi bir kanat oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Bordo-Mavililer devre arasında gündeme gelen Todor Nedelev'den vazgeçmiyor.
Trabzon'un eli güçlü
Fırtına, Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv'de görev yapan 27 yaşındaki oyuncu ile iletişimini koparmamıştı. Taraflar arasındaki temasların devam ettiği öğrenilirken, sezon sonunda resmi görüşmelerin yeniden başlayacağı belirtildi. Bulgar oyuncunun, kulübüyle 1 senelik sözleşmesinin kalması pazarlıklarda Fırtına'nın elini güçlendirecek.
(Fanatik)
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın ilk transfer hedeflerinden biri de 10 numara bölgesi. Cimbom, Faslı yıldızın satışından gelecek parayı Hakan Çalhanoğlu transferine harcamayı planlıyor. Milli futbolcunun Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday Nenad Bjelica olarak görünüyordu ancak ibre yavaş yavaş Erol Bulut'a kaymaya başladı. Bjelica'nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Watford ve Championship temsilcisi Nottingham Forest, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli forvetin bedelini 5 milyon Pound olarak belirledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.
Trabzonspor, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilk teması kurdu. İngiliz ekibinin N'Golo Kante'yi satmadan önce kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu için Udinese de devrede.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Vedat Muriç için İngiltere ve İtalya'dan 2 takım fiyat sordu. Bu takımlardan birinin Lazio olduğuna kesin gözüyle bakılırken İngiliz takımının ise Tottenham ya da Burnley olduğu iddia ediliyor.