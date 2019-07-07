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  3. Trabzonspor TFF'ye başvurdu, Fenerbahçe destek verdi

Trabzonspor TFF'ye başvurdu, Fenerbahçe destek verdi

Trabzonspor TFF'ye başvurdu, Fenerbahçe destek verdi

Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na, kapatılan U21 Ligi yerine Rezerv Lig kurulması yönünde başvuruda bulundu. Bordo-mavililerin bu teklifine Fenerbahçe de destek verdi.

Trabzonspor, gelecek sezon yabancı sayısının azalma ihtimali karşısında genç oyunculara yatırım yaparak, geleceğin kadrosunu kurma kararı almıştı.

Bordo-mavililer, kapatılan U21 Ligi kadrosunda bulunan ve boşta kalan genç oyuncularla birlikte yeni genç takviyelerini de düşünerek Türkiye Futbol Federasyonu'na Rezerv Lig kurma talebinde bulundu.

Bu talebe Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor kulüplerinin de destek verdiği öğrenildi. Diğer kulüplerin ise konuyla ilgili durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor, başvurunun kabul edilmesi durumunda tüm oyuncularını kendi kontrolünde oynatmayı planlıyor.

(Sabah)

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