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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 09:16
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  • 28 Ocak 2020 Salı 09:16

Trabzonspor tecrübeli stoper Theophile-Catherine'yi gündemine aldı

Trabzonspor tecrübeli stoper Theophile-Catherine'yi gündemine aldı

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Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Dinamo Zagreb takımında bulunan Martinikli futbolcu Kevin Theophile-Catherine'yi gündemine aldı.

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Dinamo Zagreb takımında bulunan Martinikli futbolcu Kevin Theophile-Catherine'yi gündemine aldı.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Hırvat kulübüne düşük bir satın alma bedeli öneren bordo-mavililerin transferi gerçekleştirmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Daha önce Rennes, Cardiff ve Saint-Etienne gibi takımlarda da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, esas mevkiinin stoper olmasına rağmen savunmanın her iki kanadında da oynayabiliyor.

(Sabah)

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