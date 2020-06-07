Trabzonspor, Tanju Gürsu'yu andı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "7 Haziran 2016'da kaybettiğimiz eski yöneticimiz ve divan kurulu üyemiz sanatçı Tanju Gürsu'yu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. " ifadesine yer verildi.
Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...
Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.
İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını açıkladı.