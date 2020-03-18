Trabzonspor tam gaz devam

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz’ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın 11:00’de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula futbol topu göndererek destek olacak.
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, salgına neden olan koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları başladı.
Galatasaray'da bu akşam saat 17:00'de yapılacak idman iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru hareket eden futbolcular ise kararı yolda telefonla öğrendi ve eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Charles ile ilgili sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.