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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 14:50
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 14:50

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı

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Süper Lig'in lideri Trabzonspor, çalışmalarına devam etti.

Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren futbolcular bugün takım halinde antrenmana başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalıştı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor gruplar halinde çalışıyor

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