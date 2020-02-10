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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:24
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:24

Trabzonspor Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor

Trabzonspor Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor

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Süper Lig’de maç eksiği ile Sivasspor’un 1 puan gerisinde olan Trabzonspor, istatistiklerde ise birçok alanda lider durumda yer alıyor.

Süper Lig’in zirvesinde Fırtına esiyor... Şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Trabzonspor son olarak Gençlerbirliği engelini 2 golle geçti, puanını 41’e yükseltti.

Karadeniz devi, puan durumunda şu anda lider Sivasspor’un 1 puan gerisinde duruyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremler nedeniyle Yeni Malatya karşılaşması ertelenen Bordo-Mavililer’in bir maç eksiği bulunuyor. Bu nedenle Fırtına, ligin gizli lideri olarak kabul ediliyor.

En iyi averaj da Fırtına’da

Aldığı sonuçlarla değil futboluyla da takdir kazanan Trabzonspor istatistiklerde de dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer, Sivasspor ile ligin en çok galibiyet (12) alan takımı olarak göze çarpıyor. Fırtına attığı 45 golle tek başına ligin en skoreri olurken, kalesinde gördüğü 20 golle de Alanya’yla beraber en az gol yiyen 2. ekibi konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi böylece en iyi averaja (+25) sahip takım da oluyor. Şampiyonluğun yolunun geçtiği deplasmanlarda ise Bordo-Mavililer, en çok puan (18) toplayan ekip olarak zirvede yer alıyor.

En fazla galibiyet alan

Bordo-Mavililer oynadığı 20 maçın 12’sini kazandı. Maç eksiği olmasına rağmen ligde Fırtına’dan daha fazla galibiyet alan bir takım yok.

En çok gol atan

Hücum futboluyla beğeni kazanan Karadeniz ekibi tam 45 kez ağları sarstı. Bu alanda Trabzonspor’un en yakın takipçisi 41 golle Alanyaspor.

En az gol yiyen 2. takım

Fırtına 20 maçta kalesinde 20 gol gördü. Bordo-Mavililer, Galatasaray’ın (17) ardından Alanya (20) ile birlikte ligin en az gol yiyen ekibi.

Deplasmanda en çok puan

Şampiyonluk yolunun geçtiği deplasmanlarda en çok puan toplayan takım Trabzonspor. Fırtına 9 dış saha sınavında 18 puanı hanesine yazdırdı.

(Fanatik)

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