Trabzonspor stoper transferi için rotasını İngiliz pazarına kırdı

STOPER TRANSFERİ İÇİN KRİTİK HAFTA
Fousseni Diabat transferinden sonra hücum opsiyonlarını arttıran bordo mavililer bir diğer eksik bölge olan stoper çalışmalarını sürdürüyor. Savunma transferi için Brezilya'dan Vitor Hugo, Danimarka'dan Erik Sviatchenko ile görüşen ancak imza şamasına getiremeyen Trabzonspor transferde rotasını yine İngiltere'ye çeviriyor. Premier Lig tecrübesi olan simleri bu sezon kadrosuna katan Karadeniz temsilcisi savunma transfer içinde İngiltere pazarından oyuncular için iletişime geçti.
GUILHERME İZMİR'DE
Trabzonspor, geçen sezon devre arasında kadroya katılan Guilherme ile yollarını ayırma kararı alırken Brezilyalı oyuncu da Göztepe ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılı takımla ile her konuda anlaşan orta saha oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İzmir'e gitti. 29 yaşındaki futbolunun önümüzdeki günlerde resmi mizayı satması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.