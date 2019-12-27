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  3. Trabzonspor stoper için Ragnar Sigurdsson ile temasta

Trabzonspor stoper için Ragnar Sigurdsson ile temasta

Trabzonspor stoper için Ragnar Sigurdsson ile temasta

Savunmanın göbeğine tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor, Rostov ile yollarını ayıran Sigurdsson ile temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.

Stopere tecrübeli bir oyuncu bakan Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Rus ekibi Rostov ile sözleşmesi fesh eden Ragnar Sigurdsson...

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞİR

Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldızın şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi. Görüşmeler birkaç gün içinde netlik kazanacak.

HAVADAN GEÇİT VERMİYOR

Rostov'da 2018 yılından beri görev yapan Sigurdsson hava toplarındaki üstünlüğü ve sert futboluyla tanınıyor. Sigurdsson, Milli Takımımıza karşı da forma giymişti.

94 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Ragnar Sigurdsson, 94 kez İzlanda Milli Takım forması giydi. 5 kez fileleri havalandırdı.

(Takvim)


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