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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 10:32
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 10:32

Trabzonspor, Stoke City'nin bir kez daha küme düşmesini bekliyor

Trabzonspor, Stoke City'nin bir kez daha küme düşmesini bekliyor

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Trabzonspor, Stoke City'den 176 bin Euro karşılığında kiraladığı Badou Ndiaye'nin 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 7 milyon Euro'ya kadar düşürmüştü. Geçen sezon Premier Lig'den düşen, bu sene de 24 takımlı Championship'te 17. sırada yer alan Stoke City, tekrar bir alt lige inerse Bordo-Mavililer, Badou Ndiaye'yi çok daha düşük bir rakama kadrosuna katabilir.

Bordo-mavili ekip devre arasında şampiyonluk için kadrosunu nokta atışı isimlerle takviye etmişti. Bunlardan biri de Türkiye'yi yakından tanıyan ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Osmanlıspor'dan eski öğrencisi olan Badou Ndiaye olmuştu. Senegalli futbolcu kısa sürede çalışkanlığı ve hırsıyla göze girmeyi başarmıştı. Karadeniz Fırtınası, 29 yaşındaki futbolcuyu Stoke City'den kiralarken, İngiliz ekibi satın alma opsiyonunu 9 milyon euro olarak belirlemişti. Fırtına bu rakamı 7'ye kadar düşürmüştü.

Trabzonspor'un bonservisini istediği Ndiaye'nin Stoke City ile 2022'ye kadar kontratı var. Ndiaye, Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olduğunda bu kulüp Premier Lig'de boy gösteriyordu. Ancak o sezon küme düşen Stoke bu yıl da kötü gidiyor. 24 takımlı Championship'te 17. sırada bulunuyorlar. Küme düşme hattından 5 basamak yukarıda gözükseler de 22. sıradaki Charlton ile puan farkları sadece 1. Stoke City küme düşerse Ndiaye'nin bonservisi de çok daha aşağılara inecek.

STOKE'TA SIFIR TRABZON'DA BEŞ!

Badou Ndiaye sezonun ilk yarısında Stoke City formasıyla 13 karşılaşmaya çıktı. Gol veya asist üretemedi. Senegalli futbolcu, Trabzonpor'a geldikten sonra ise 5 gole direkt etki etti. Ligde 1 gol, 2 asistle oynadı. Kupada da 2 asist yaptı. Badou Ndiaye, Trabzonspor formasını toplamda 11 kez taşıdı. Bunların 9'unda sahaya ilk 11'de çıktı.

(Sabah)

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