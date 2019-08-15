Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Sparta Prag canlı yayını şifresiz mi?

Trabzonspor Sparta Prag maçı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniliyor. Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için nefesler tutuldu. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Heyecanla beklenilen maçın canlı anlatımını AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz
TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak
TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
beIN Sports'tan canlı yayınlanacak müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek.
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TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sorloth
Sparta Prag: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Hanousek, Sacek, Kanga, Hasek, Plavsic, Travnik, Krejci, Tetteh
Bordo-mavili takımda Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin uzun süreli sakatlığı devam ediyor.
Trabzonspor'un Sparta Prag karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.
Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.
- İlk maçtan avantajla ayrıldı
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
- 1470 gün sonra Trabzon'da Avrupa maçı
Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıkacak.
Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak.
Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park'ta da ilk Avrupa kupası maçını oynayacak.
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