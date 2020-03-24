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aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 10:58
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  • 24 Mart 2020 Salı 10:58

Trabzonspor Sörloth'un fiyatını belirledi

Trabzonspor Sörloth'un fiyatını belirledi

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Trabzonspor Yönetimi, gelecek sezon 6 milyon Euro'ya bonservisini alacağı Alexander Sörloth'un satış rakamını belirledi.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi…

Bordo-Mavili Yönetim 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon Euro'ya alabiliyor.

ACELE ETMEYECEK

Bir Avrupa devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Trabzonspor Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.

LİGDE 19 GOLÜ VAR

Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor.

(Takvim)

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