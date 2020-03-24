Trabzonspor Sörloth'un fiyatını belirledi

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi…
Bordo-Mavili Yönetim 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon Euro'ya alabiliyor.
ACELE ETMEYECEK
Bir Avrupa devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Trabzonspor Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.
LİGDE 19 GOLÜ VAR
Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor.
(Takvim)
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.
Juventus'taki 5 sezonluk macerasının ardından Al Duhail'e transfer olan Hırvat golcü, yeni macerasından memnun kalmadı, Avrupa'ya dönme kararı aldı. 33 yaşındaki süperstar, alacakları karşılığında bonservisini alıp Kartal'a gelmeye yeşil ışık yaktı.