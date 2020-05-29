Trabzonspor Sörloth'un bonservisini alıp serbest kalma maddesini 2 katına çıkaracak

Trabzonspor'un Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor. Norveçli futbolcu her ne kadar transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraksa da genç golcünün talipleri her geçen gün artıyor.
SERBEST KALMA MADDESİ ORTAYA ÇIKTI
Bordo-Mavili yönetim 6 milyon Euro'yu verip yıldız golcünün tapusunu alırsa bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı.
OPSİYON 30 MİLYON EURO OLACAK
Trabzonspor, Alexander Sörloth'un sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan oyuncu, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Bordo-mavililer, Crystal Palace ile anlaşmadaki 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanarak Norveçli yıldızın tapusunu alacak.
Karadeniz ekibi, Sörloth ile yapılan kontratta, '15 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini de 30 milyon euro yapmayı planlıyor. Fırtına, buy-out diye adlandırılan bu maddeyi kaldırmak için sezon sonunda başarılı oyuncuyla masaya oturma kararı aldı.
Yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Alexander Sörloth'a yeni teklif yapacak olan yönetim 'serbest kalma' maddesini iptal edecek. İmzalar atılırsa Sörloth bonservisi alındıktan sonra 30 milyon Euro'dan daha yüksek bir bedelle satılabilecek.
Yönetim, kaptan Sosa'ya yaptığı teklifi de bonuslarla birlikte 2.2 milyon euro'ya yükseltti.
BAŞKAN GÖRÜŞECEK
Önceki gün Trabzon'a gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth ile bizzat görüşecek. Ağaoğlu, Norveçli yıldızın kafasını rahatlatıp sadece lige motive olmasını sağlayacak.
(Sabah)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”
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