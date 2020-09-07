Trabzonspor, Sörloth'un ayrılması halinde Jens Odgaard'ı transfer edecek

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Trabzonspor, Alexander Sörloth'un ayrılma ihtimaline karşı golcü arayışlarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Sassuolo'nun 21 yaşındaki forveti Jens Odgaard için girişimlere başladı.

Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'un ayrılık ihtimaline karşı alternatif forvet arayışlarını sürdürüyor. Ligin başlamasına bir haftadan kısa bir süre kalırken, bir anda forvetsiz kalmak istemeyen Karadeniz ekibi, rotayı İtalya'ya kırdı. Bordo-Mavililer, Sassuolo'nun, 21 yaşındaki santrforu Jens Odgaard için araştırmalara başladı.



5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Scout (oyuncu izleme) ekibinin önerisiyle gündeme gelen Danimarkalı futbolcu için araştırma başlatıldı. Yeşil- Siyahlılar'ın, 2018'de İnter'den 5 milyon Euro bedelle transfer ettiği genç forveti kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Uzun boyu ve güçlü fiziği ile Sörloth'u andıran Odgaard için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tuttuğu gelen haberler arasında.