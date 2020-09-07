Trabzonspor, Sörloth'un ayrılması halinde Jens Odgaard'ı transfer edecek

Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'un ayrılık ihtimaline karşı alternatif forvet arayışlarını sürdürüyor. Ligin başlamasına bir haftadan kısa bir süre kalırken, bir anda forvetsiz kalmak istemeyen Karadeniz ekibi, rotayı İtalya'ya kırdı. Bordo-Mavililer, Sassuolo'nun, 21 yaşındaki santrforu Jens Odgaard için araştırmalara başladı.
5 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Scout (oyuncu izleme) ekibinin önerisiyle gündeme gelen Danimarkalı futbolcu için araştırma başlatıldı. Yeşil- Siyahlılar'ın, 2018'de İnter'den 5 milyon Euro bedelle transfer ettiği genç forveti kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Uzun boyu ve güçlü fiziği ile Sörloth'u andıran Odgaard için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tuttuğu gelen haberler arasında.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.
Burak Yılmaz'ı Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar transferinde sona geldi. Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu forveti, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatilini yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.