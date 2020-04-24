Trabzonspor, Sörloth ve Ekuban'ın ayrılma olasılığına karşılık Adolfo Gaich'i gündemine aldı

Sörloth için Avrupa devleri yarışırken Ekuban’da da durum farksız. Trabzonspor, lig bittikten sonra iki oyuncusunu da yüksek rakamlara satabilir. Bunu göz önünde bulunduran yönetim golcü listesini şimdiden hazırlarken, pek çok isim gündemde. Bunlardan biri de Adolfo Gaich.
Sezon başında yine Fırtına’nın radarında olan 21 yaşındaki Arjantinli yıldız, San Lorenzo forması giyiyor. Arjantin’in dikkat çeken golcüleri arasında yer alan Gaich, 1.90 boyunda ve tam anlamıyla pivot santrfor özelliklerini taşıyor. İspanya’nın yüksek tirajlı gazetesi AS’ın Güney Amerika edisyonuna göre Trabzonspor, Gaich için Avrupa kulüpleriyle yarışıyor. Fırtına’nın yanı sıra İtalyan ekibi Lazio ve Belçika’dan Club Brugge, Gaich’i transfer etmek istiyor.
MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Arjantin Milli Takımı’nın formasını 1 kez terleten 1999 doğumlu Gaich, bu sezon San Lorenzo’da çıktığı 12 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Kulübüyle 1 sene daha kontratı bulunan başarılı forveti, Trabzonspor’un scout (izleme) ekibi çok uzun zamandır takip ediyor.
(Fanatik)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.
Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.
Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.
Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak, “Ben böyle bir dönemde asla para pul konuşmam. Elimi taşın altına her zaman koyarım” diyen Burak Yılmaz, korona virüsle ilgili olarak da, “Çin'de yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Trabzonspor'da Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'a teklif yağarken Bordo-Mavililer de bu iki futbolcunun takımdan ayrılma olasılığına karşı alternatif forvet arayışlarına başladı. Trabzonspor'un gündemine gelen isimlerden biri de San Lorenzo'da forma giyen Adolfo Gaich.