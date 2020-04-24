Trabzonspor, Sörloth ve Ekuban'ın ayrılma olasılığına karşılık Adolfo Gaich'i gündemine aldı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'a teklif yağarken Bordo-Mavililer de bu iki futbolcunun takımdan ayrılma olasılığına karşı alternatif forvet arayışlarına başladı. Trabzonspor'un gündemine gelen isimlerden biri de San Lorenzo'da forma giyen Adolfo Gaich.

Sörloth için Avrupa devleri yarışırken Ekuban’da da durum farksız. Trabzonspor, lig bittikten sonra iki oyuncusunu da yüksek rakamlara satabilir. Bunu göz önünde bulunduran yönetim golcü listesini şimdiden hazırlarken, pek çok isim gündemde. Bunlardan biri de Adolfo Gaich.



Sezon başında yine Fırtına’nın radarında olan 21 yaşındaki Arjantinli yıldız, San Lorenzo forması giyiyor. Arjantin’in dikkat çeken golcüleri arasında yer alan Gaich, 1.90 boyunda ve tam anlamıyla pivot santrfor özelliklerini taşıyor. İspanya’nın yüksek tirajlı gazetesi AS’ın Güney Amerika edisyonuna göre Trabzonspor, Gaich için Avrupa kulüpleriyle yarışıyor. Fırtına’nın yanı sıra İtalyan ekibi Lazio ve Belçika’dan Club Brugge, Gaich’i transfer etmek istiyor.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Arjantin Milli Takımı’nın formasını 1 kez terleten 1999 doğumlu Gaich, bu sezon San Lorenzo’da çıktığı 12 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Kulübüyle 1 sene daha kontratı bulunan başarılı forveti, Trabzonspor’un scout (izleme) ekibi çok uzun zamandır takip ediyor.

(Fanatik)