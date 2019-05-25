Trabzonspor son 8 yılın en iyi sezonunu geçirdi

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligde 18 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, topladığı 63 puanla Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederken 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonra, en çok puan elde ettiği sezonu yaşadı.

Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55 puanla ligi bitirmişti.

- En çok galibiyet, en çok gol

Trabzonspor, bu sezon 34 hafta boyunca aldığı 18 galibiyetle son 8 sezon içerisinde en fazla galibiyet aldığı sezonu yaşadı.

Karadeniz ekibi, attığı 64 golle, geçen sezon 63 gollü dönemi de geride bırakarak en golcü sezonunu geride bıraktı.

- Avrupa biletini kaptı

Trabzonspor, gösterdiği başarıyla da 3 sezon sonra Avrupa kupalarına katılma hasretine son verdi.

2015-2016 sezonunu 40 puan ile 12. sırada tamamlayarak 7 sezon sonra Avrupa kupalarında mücadele etme haklı elde edemeyen bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda ligi 51 puanla 6. sırada, 2017-2018 sezonunu da 55 puanla 5. sırada bitirerek Avrupa'da boy gösterememişti.

- İç saha başarısı

Trabzonspor, iç sahada 17 karşılaşmanın 12'sinden galip ayrılırken 2 maçta berabere kaldı, 3 maçta da mağlup oldu. Bordo-mavililer, iç sahada 38 puan toplarken ligde de kendi evinde 3. en fazla puan elde eden takım oldu.

Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puan toplayarak ligde 4. sırada yer aldı.

- 12 maçlık seri ile tamamladı

Trabzonspor, ligde son 12 karşılaşmada yenilgi yaşamayarak ligi tamamladı.

En son yenilgisini ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında kendi evinde 2-0'lık sonuç alan Karadeniz ekibi, daha sonra 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak 30 puanlık seri yakaladı.

Aytemiz Alanyaspor ile 17 Şubat'ta oynanan karşılaşmada mağlup olan bordo-mavililer, daha sonraki 97 günlük dönemde rakiplerine 3 puan vermedi.

- Üç büyüklere karşı galibiyet

Trabzonspor, kendi evinde bu sezon üç büyük rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi 2-1 Galatasaray'ı ise 4-0 mağlup etme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, üç büyükler karşısında toplam 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı.