Trabzonspor, Sırp forvetin peşinde

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraştığı, FK Orenburg'da forma giyen Sırp forvet Djordje Despotovic'in ne kadar ücret istediği belli oldu.

Ajansspor'un derlediği habere göre; Sırp futbolcu bir gün önce Orengurg takımı ile yollarını ayırdı. 28 yaşındaki forveti kadrosuna katmak isteyen takımların arasında Trabzonspor, Rostov ve CSKA Moskova'nın olduğu öğrenildi.

ORENBURG'DAN AYRILDI



Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Djordje Despotovic, "Her şey için teşekkürler Orenburg. Her zaman kalbimde olacaksın" ifadelerine yer verdi.

CSKA MOSKOVA DA İLGİLENİYOR

CSKA Moskova ve Rostov'un Sırp forvet için yaptığı teklif de belli oldu. CSKA Moskova'nın yıllık 800 bin Euro, Rostov'un ise 600 bin Euro teklif yaptığı kaydedildi.

28 yaşındaki forvet oyuncusunun ise yıllık 1 milyon Euro istediği ve bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.

TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞÜYOR



Ayrıca, Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Djordje Despotovic'in Karadeniz temsilcisinden yıllık 1 milyon Euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.