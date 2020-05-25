  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:03
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor, Sırp forvetin peşinde

Trabzonspor, Sırp forvetin peşinde

Paylaş

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraştığı, FK Orenburg'da forma giyen Sırp forvet Djordje Despotovic'in ne kadar ücret istediği belli oldu.

Ajansspor'un derlediği habere göre; Sırp futbolcu bir gün önce Orengurg takımı ile yollarını ayırdı. 28 yaşındaki forveti kadrosuna katmak isteyen takımların arasında Trabzonspor, Rostov ve CSKA Moskova'nın olduğu öğrenildi.

ORENBURG'DAN AYRILDI

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Djordje Despotovic, "Her şey için teşekkürler Orenburg. Her zaman kalbimde olacaksın" ifadelerine yer verdi.

CSKA MOSKOVA DA İLGİLENİYOR

CSKA Moskova ve Rostov'un Sırp forvet için yaptığı teklif de belli oldu. CSKA Moskova'nın yıllık 800 bin Euro, Rostov'un ise 600 bin Euro teklif yaptığı kaydedildi.

28 yaşındaki forvet oyuncusunun ise yıllık 1 milyon Euro istediği ve bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.

TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞÜYOR

Ayrıca, Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Djordje Despotovic'in Karadeniz temsilcisinden yıllık 1 milyon Euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'ın gündemindeki 'kule stoper' konuştu: "Hayalimi gerçekleştireceğim!"

title

Roma'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti

title

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Ahmed Musa'dan açıklama

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor, Sırp forvetin peşinde
Trabzonspor, Sırp forvetin peşinde

Trabzonspor, Sırp forvetin peşinde

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraştığı, FK Orenburg'da forma giyen Sırp forvet Djordje Despotovic'in ne kadar ücret istediği belli oldu.

Roma'yı yasa boğan ölüm
Roma'yı yasa boğan ölüm

Roma'yı yasa boğan ölüm

Bir dönem Roma altyapısında forma giyen Joseph Bouasse, 21 yaşında hayatını kaybetti.

G.Saray'a kule gibi stoper! ‘Hayalimi gerçekleştireceğim!‘
G.Saray'a kule gibi stoper! ‘Hayalimi gerçekleştireceğim!‘

G.Saray'a kule gibi stoper! ‘Hayalimi gerçekleştireceğim!‘

Galatasaray'da stoper adayları arasında ismi geçen Cesar Montes, geleceği ile ilgili konuştu ve transfer sinyalini verdi.

G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Ahmed Musa'dan açıklama
G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Ahmed Musa'dan açıklama

G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Ahmed Musa'dan açıklama

Transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bu sefer Ahmed Musa için yarışa girdi. Yıldız futbolcu da hakkındaki transfer iddiaları ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!
Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.

Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi
Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi

Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi

THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.

Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de

Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.