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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:19
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:19

Trabzonspor, sezonu Kasımpaşa'da açacak

Trabzonspor, sezonu Kasımpaşa'da açacak

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Spor Toto Süper Lig Dozer Cemil Sezonu'nu Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında açacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan, sahasında da 2-1 galip gelerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavililer, akşam üzeri İstanbul'a gidecek.

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

(AA)

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