Trabzonspor scoutları, Azeri golcü Mahir Emreli için olumlu rapor sundu
Trabzonspor'un scoutları, Azerbaycan ile Hırvatistan'ın 1-1 biten maçını Bakü'de izledi. Berabere biten maçta bordo-mavililerin scout ekibinin gözüne çarpan ismin Azerilerin forveti Mahir Emreli olduğu öğrenildi.
Ünal Karaman'ın verdiği rapor doğrultusunda Trabzonspor'un geleceğe yatırım olabilecek oyuncular arandığı bildirildi.
SOL AYAKLI FORVET
22 yaşındaki futbolcu, Azerbaycan'ın Karabağ takımında forma giyiyor. Sol ayağını kullanan forvet, bu sezon 11 maçta 3 gol ve 4 asist üretti. Genç futbolcunun, Karabağ ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.