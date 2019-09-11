Trabzonspor scoutları, Azeri golcü Mahir Emreli için olumlu rapor sundu

Ünal Karaman'ın verdiği rapor doğrultusunda Trabzonspor'un geleceğe yatırım olabilecek oyuncular arandığı bildirildi.

SOL AYAKLI FORVET

22 yaşındaki futbolcu, Azerbaycan'ın Karabağ takımında forma giyiyor. Sol ayağını kullanan forvet, bu sezon 11 maçta 3 gol ve 4 asist üretti. Genç futbolcunun, Karabağ ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.