Trabzonspor savunmasının yeni lideri, Edgar le

Geçen sezon Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferi sırasında bonservisi Trabzonspor’a verilen ancak Feyenoord’a kiralanan Edgar le, bu sezon takıma döndü ve adeta savunmanın ilacı oldu.
25 yaşındaki stoper Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarındaki performansıyla takdir kazanırken rakip hücumculara göz açtırmadı. Le, Trabzon savunmasının yeni lideri oldu... Taraftar ve teknik heyet memnun.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'un sağ beki Valentin Rosier ile prensipte anlaşmaya vardı.
İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'da gribal gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti olan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafileden çıkartıldı.
Fenerbahçe, Michael Frey'i Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiraladığını açıkladı.
La Liga'da mücadele eden Celta Vigo'nun forvetteki en önemli oyuncusu Iago Aspas, Türk futbolcu Emre Mor'dan övgüyle söz etti.