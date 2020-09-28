Trabzonspor savunmasının yeni lideri, Edgar le

AKŞAM

Trabzonspor'un sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Edgar Miguel le'nin göstermiş olduğu performans taraftarı mutlu etti.

Geçen sezon Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferi sırasında bonservisi Trabzonspor’a verilen ancak Feyenoord’a kiralanan Edgar le, bu sezon takıma döndü ve adeta savunmanın ilacı oldu.

25 yaşındaki stoper Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarındaki performansıyla takdir kazanırken rakip hücumculara göz açtırmadı. Le, Trabzon savunmasının yeni lideri oldu... Taraftar ve teknik heyet memnun.