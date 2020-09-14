Trabzonspor salgın sürecinde sahasında galibiyeti unuttu

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sahasında seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı maçlardaki galibiyet özlemi devam etti.
-198 gündür sahasında galibiyet görmüyor
En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta oynadığı karşılaşmada evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iç sahada hiç galip gelemedi.
Geçen sezon özellikle sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyerek ligi ikinci sırada bitiren Karadeniz ekibi, 198 gündür Medical Park'ta 3 puan sevinci yaşayamıyor.
- 5 maçta 3 puan
Trabzonspor, salgın sürecinde sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 puan çıkarırken 12 puan kaybetti.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 2 maçta da mağlup oldu.
- Son 5 karşılaşma
Trabzonspor, salgın sürecinde ilk olarak geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibi Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra MKE Ankaragücü karşısında aynı skorla sahadan ayrılan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor ile de 2-2 berabere kaldı.
Evinde İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da ilk maçta sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenildi.
Trabzonspor, sahasında oynadığı son 5 maçta 11 gol yerken 8 gol attı.
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