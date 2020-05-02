Trabzonspor sahaya iniyor

Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyuncular, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gruplar halinde hazırlıklarına başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından liglerin başlama ihtimali üzerine hazırlanan ’Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddelere dikkat edecek olan bordo-mavililer, gün içerisinde futbolcuların antrenman programlarını tamamlayacak.
Her oyuncunun antrenmanlara geliş saatleri belli
Yaklaşık 45 gündür futboldan ve sahalardan uzak kalan oyuncular, bireysel olarak çalışsalar da başlayacak olan yeni sürece uyum sağlamaya çabalayacaklar. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri uygulayan Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yeni antrenman metotları ve programları hazırlayarak oyuncularını gruplar halinde çalıştıracak. Gün içresinde oyuncularının antrenmanlarını tamamlamayı hedefleyen genç teknik adam her futbolcusunun antrenmanlara geliş saatlerini belirledi. Bordo-mavililerin tedbirler kapsamında ilk planda 4’erli ve 5’erli gruplar halinde çalışması bekleniyor.
Mental hazırlık
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, fizik ve kondisyon antrenmanlarının yanı sıra mental olarak oyuncularını sürece hazırlamaya gayret edecek. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan bordo-mavili takımda beklentilerin yüksek olması nedeniyle genç teknik adam da futbolcuları tekrar yarışı sürdürecek mücadeleci ekip haline getirmeyi hedefliyor.
Sosa takım arkadaşlarına konuşma yapacak
Çimşir, Süper Lig’in başlama ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını süreç içerisinde tamamlarken, bireysel antrenmanlarda da oyuncuların durumlarını yakından takip etti. Antrenmanların başlamasıyla birlikte futbolcularla bir araya gelecek genç teknik adam, bire bir konuşmalar yapacak.
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