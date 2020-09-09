  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor, sahasındaki açılış maçlarında çok başarılı

Trabzonspor, sahasındaki açılış maçlarında çok başarılı

Paylaş

AA

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazanırken sahasında daha başarılı sonuçlar elde etti.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 46 sezondaki başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 24 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ İLE 3. KEZ

Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2001-2002 sezonunda karşı karşıya gelirken İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazandı.

2013-2014 sezonun ilk haftasında yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada bu sefer siyah-beyazlılar, 2-0 galip geldi.

6 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

Koronalı Boca Juniors'ta Ivan Marcone Trabzonspor yolcusu

SAHASINDAKİ SON 4 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı.

Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda sahasında Sivasspor'a hükmen 3-0 mağlup olurken, 2008-2009 sezonunda Ankaraspor'u 2-0, 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, 2017-2018 sezonunda da Konyaspor'u 2-1 yenmişti.

İLK HAFTA MAÇLARI

Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1974-75Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0
1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0
1978-79Boluspor-Trabzonspor 0-0
1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0
1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1
1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1
1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1
1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1
1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0
1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0
1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1
1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0
1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0
1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0
1990-91Karşıyaka-Trabzonspor 0-2
1991-92Trabzonspor-Samsunspor 4-1
1992-93Trabzonspor-Sarıyer 4-0
1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1
1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1
1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1
1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0
1997-98Kocaelispor-Trabzonspor 1-3
1998-99 Trabzonspor-Gazintepspor 0-1
1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2
2000-01Erzurumspor-Trabzonspor 1-3
2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3
2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3
2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen)
2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0
2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2
2010-11Ankaragücü-Trabzonspor 0-2
2011-12Manisaspor-Trabzonspor 1-1
2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1
2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0
2015-16Trabzonspor-Bursaspor 1-0
2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa2-0
2017-18Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1
2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0
2019-20Kasımpaşa-Trabzonspor1-1

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İstenmeyen adam Belhanda! Yönetim son kozunu oynadı
İstenmeyen adam Belhanda! Yönetim son kozunu oynadı

İstenmeyen adam Belhanda! Yönetim son kozunu oynadı

G.Saray'da akılalmaz iddia: Menajere yüzde 97 komisyon verilmiş!
G.Saray'da akılalmaz iddia: Menajere yüzde 97 komisyon verilmiş!

G.Saray'da akılalmaz iddia: Menajere yüzde 97 komisyon verilmiş!

Bankalar Birliği anlaşmasında son durum
Bankalar Birliği anlaşmasında son durum

Bankalar Birliği anlaşmasında son durum

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

90+4'ten Çizme'ye yolculuk
90+4'ten Çizme'ye yolculuk

90+4'ten Çizme'ye yolculuk

Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.

Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da
Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da

Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da

İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.

Plan adamı Etebo
Plan adamı Etebo

Plan adamı Etebo

Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.

Zahavi'den transfer açıklaması
Zahavi'den transfer açıklaması

Zahavi'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.

'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı'
'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı'

'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı'

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.

Karavana! G.Saray yönetiminin büyük başarısızlığı
Karavana! G.Saray yönetiminin büyük başarısızlığı

Karavana! G.Saray yönetiminin büyük başarısızlığı

Galatasaray'da Ocak-2018'de iş başına gelen Mustafa Cengiz yönetimi ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılılarda 2.5 yılda 9'u bedelsiz olarak gelen 16 futbolcunun 7'sinin bonservisleri için toplam 34.2 milyon Euro ödendi. 13 milyon euro bonservis ödenen Mbaye Diagne ve 2 milyon euro imza parası ödenen Ryan Babel dahil Mustafa Cengiz ve yönetimi kendi döneminde aldığı hiçbir oyuncuyu para kazandırarak gönderemedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.