Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Nefesleri kesen maçı Kasımpaşa 4-3 kazanmasını bildi. İstanbul ekibi karşılaşmada bir de penaltı kaçırdı.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hadergjonaj, Aytaç Kara, Hajdarinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan

TRABZONSPOR 3-4 KASIMPAŞA

Goller: Dk.8 Tirpan, Dk.23 Serkan Asar, Dk.31, 38 Nwakaeme, Dk.41 Yusuf Erdoğan, Dk.87 Edgar Ie (k.k.), Dk.90+3 Fode Koita

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı

8’ Kasımpaşa’da Tirpan, kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu. Top kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gitti. (0-1)

10’ Kasımpaşa golün ardından rakip yarı sahadaki üstünlüğünü sürdürüyor. Trabzonspor oyun kurmakta zorlanıyor.

17’ Anthony Nwakaeme rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

23’ Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Serkan Asan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. (1-1)

25’ Marlon Rodrigues, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ramazan Köse kurtarıyor.

28’ Trabzonspor golden sonra baskısını artırdı. Kamil Ahmet'in ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten dışarı gitti.

31’ Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza yayından yerden vuruşunda top kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. (2-1)

33’ Kasımpaşa gole yaklaştı! Tirpan'ın ara pasında savunma arkasına sızan Yusuf Erdoğan'ın tek vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

35’ Kasımpaşa'dan bir tehlike daha! Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolü kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol edebildi.

36’ Ceza sahası içinde topla buluşan Benik Afobe, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

37’ Trabzonspor takımı Abdülkadir Ömür ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Abdülkadir Ömür tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

38’ Trabzonspor'da sol kanatta topla buluşan ve çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme, altıpas sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. (3-1)

41’ Kasımpaşa'dan ceza sahası yayından topu Flavio'dan çalan Yusuf Erdoğan, kaleci Uğurcan Çakır'ı çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. (3-2)

44’ Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

45’ Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

45' İlk yarı Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona eriyor.

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

48’ Fode Koita’nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Uğurcan’ın solundan dışarı çıkıyor.

49’ Ceza sahası içinde topla buluşan Armin Hodzic sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

55’ Yusuf Erdoğan rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

56’ Kasımpaşa penaltı kazandı. Hodzic, Serkan Asan'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

58’ Penaltı vuruşunda topun başına gelen Aytaç'ın vuruşunda kaleci Uğurcan soluna gelen topu çelmeyi başardı.

62’ Anthony Nwakaeme rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

63’ Kasımpaşa takımı Armin Hodzic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Armin Hodzic tarafından çekilen şut auta gidiyor.

65’ Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

70’ Sol kanattan Hodzic'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı.

73’ Kasımpaşa takımından Aytaç Kara çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

74’ Kasımpaşa'dan tehlike! Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Koita kafayı vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

78’ Kasımpaşa gole çok yaklaştı! Koita'nın ceza sahası içinden çektiği şutunda kaleci Uğurcan kalesinde devleşti.

84’ Trabzonspor’da Benik Afobe şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

87’ Trabzonspor'da sol kanattan gelen ortada Edgar Ie, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. (3-3)

90+3’ Kasımpaşa'da Koita ceza yayından yaptığı müthiş vuruşla topu ağlara gönderdi. (3-4)

90’ Hakem son düdüğü çaldı, Kasımpaşa zorlu deplasmandan 4-3 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Fenerbahçe maçının 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton, sarı-lacivertli takım karşısında deplasmanda aldıkları 3-1'lik yenilgiye rağmen ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı. Newton, maç kadrosunda Stiven Plaza ve Gaston Campi'ye de yer vermedi.

- ABDULKADİR PARMAK KADRODA



Trabzonspor’da son olarak Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen Abdulkadir Parmak, tedavisi tamamlanmasının ardından kadroya dahil edildi.

Bordo-mavili futbolcu, 35 gün sonra kadroya girerken Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

- TARAFTAR DESTEĞİ



Süper Lig'de müsabakalara localarda sınırlı sayıda seyirci alınması kararın ardından bordo-mavili taraftarlar, takımlarına destek verdi.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarını yalnız bırakmadı ve tezahüratlar yaptı.

Trabzonspor taraftarları kale arkası tribüne Türk ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu, "Dağ siz iseniz, toprak biziz. Dal siz iseniz, yaprak biziz. Trabzon'uz, Türkiye'yiz, Azerbaycan'ız" yazılı pankart astı. Ayrıca, maç öncesi Azerbaycan bayrağı açıldı.

Hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım futbolcuları ve hakemler seremoniye maskeyle çıktı.