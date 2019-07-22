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  3. Trabzonspor, Rumen golcü Claudiu Andrei Keseru için girişimlerini sürdürüyor

Trabzonspor, Rumen golcü Claudiu Andrei Keseru için girişimlerini sürdürüyor

Trabzonspor, Rumen golcü Claudiu Andrei Keseru için girişimlerini sürdürüyor

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor kurmaylarının Ludogorest'de forma giyen Rumen futbolcu Claudiu Andrei Keseru için girişimlerde bulundukları ortaya çıktı.

Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Keseru'yu kadrosuna katmak isteyen Bordo mavili yöneticilerin Ludogorest ile 1 yıl sözleşmesi bulunan ve 500 bin Euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi. Golcü oyuncu ise Bordo mavili ekipten yıllık 1,2 milyon Euro talep etti. Karadeniz temsilcisi fiyatta indirim beklerken Rumen golcü ile anlaşmanın zeminini arıyor. Claudiu Keseru bu sezon 49 maçta 24 gol kaydederken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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