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30 Mayıs 2019 Perşembe 11:32 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:32

Trabzonspor, Rodallega'ya yaptığı teklifi yükseltti

Trabzonspor, Rodallega'ya yaptığı teklifi yükseltti

Trabzonspor'la yönetim Hugo Rodallega'yı takımda tutmak için kesenin ağzını açtı. Santa Fe, Olimpia ve Göztepe'den teklif alan Rodallega'ya teklifini bordo-mavili yönetim 900 bin Euro'dan, 1 milyon Euro'ya yükseltti.

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega'yı takımda tutmak isteyen yönetim, 900 bin Euro'luk teklifini 1 milyon Euro'ya yükseltti. Santa Fe, Olimpia ve Göztepe'den teklif alan Rodallega bordo-mavililere olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi. Tecrübeli golcü, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada ise "Trabzonspor Başkanı kalmam yönünde bana bir teklif yaptı ve oldukça istekliler ancak rakam konusunda farklılıklar var" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSE PARA YOK!

Geçtiğimiz sezon 2 milyon 200 bin Euro (14 milyon 764 bin TL) bonservis harcaması yapan Trabzonspor, yeni sezon için bu rakamın da altına düşecek. Gerçekleştirilecek olan transferlere bordo-mavili kulüp, 2 milyon Euro'dan (13 milyon 500 bin TL) yukarı bir harcama yapmayacak. Trabzonspor geçtiğimiz sezon satılan ve takıma gelen futbolcular arasındaki farktan 7 milyon 390 bin Euro gelir elde etmişti.

(Sabah)

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