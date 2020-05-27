Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Balıkesirspor’un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran’ı resmen transfer etti.
Bordo-mavili kulübün transfer hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran’ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir.
Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü’ne;
- Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
- Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11’de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
- Futbolcunun, şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor’a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) yüzde 10’u, ödenecektir."
BAŞARAN: "ÇOK MUTLUYUM"
Trabzonspor'a transfer olan genç yıldızın ilk sözleri, "Çok heyecanlıyım, aynı zamanda mutluyum. Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olacağım için büyük bir gurur yaşıyorum. Umarım bana inanan ve güvenenleri mahcup etmem. Trabzonspor camiası için elimden gelenin en iyisini yapacağım" oldu.
Rahmi Anıl Başaran ile anlaştık— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal�� (@Trabzonspor) May 27, 2020
Kulübümüz, Balıkesirspor forması giyen genç oyuncu Rahmi Anıl Başaran ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde dört yıllık TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı.
Detaylar�� https://t.co/3EgGvNCVVp pic.twitter.com/ruYQNHJ26K
Ocak ayında yönetimin vetosu nedeniyle sarı-kırmızılı formasına kavuşamayan Arda Turan önümüzdeki dönem Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz'ü gündemine aldığı iddia edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon takım bütçesini aşağılara çekmeye hazırlanan Beşiktaş'ta takımın en çok kazanan ismi konumunda olan Domagoj Vida'nın satışına zorunlu yeşik ışık yakıldı.
Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.