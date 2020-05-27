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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:19
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Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı

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Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekip bu transfer için 2 milyon TL ödeyecek.

Trabzonspor, Balıkesirspor’un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran’ı resmen transfer etti.

Bordo-mavili kulübün transfer hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran’ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü’ne;

- Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

- Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11’de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,

- Futbolcunun, şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor’a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) yüzde 10’u, ödenecektir."

BAŞARAN: "ÇOK MUTLUYUM"

Trabzonspor'a transfer olan genç yıldızın ilk sözleri, "Çok heyecanlıyım, aynı zamanda mutluyum. Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olacağım için büyük bir gurur yaşıyorum. Umarım bana inanan ve güvenenleri mahcup etmem. Trabzonspor camiası için elimden gelenin en iyisini yapacağım" oldu.

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