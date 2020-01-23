Trabzonspor penaltılarla çeyrek finalde

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve ilk maçı Trabzonspor, 2-0 kazandığı için uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca müsabaka penaltılara gitti.
Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.
Denizlispor'un gollerini 14. dakikada Estupinan ve 23. dakikada Recep Niyaz kaydetti.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, uzatmaların ilk devresinde 94. dakikada gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi. Denizlisopor'da ise Muhammet Özkal, önce 49. sonra 120. dakikalarda gördüğü sarı kartla oyun dışı kaldı.
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