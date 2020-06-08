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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 16:52
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Trabzonspor Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger yaşamını yitirdi

Trabzonspor Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger yaşamını yitirdi

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Trabzonspor, kulübün pazarlama direktörü Zeynep Sünger'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Yaklaşık 1.5 yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Kulübümüzün Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger bugün hayata gözlerini yumdu.

2015 yılından beri kulübümüzde görev yapan Zeynep Sünger, pek çok kreatif başarının altına imzasını attı.

2019 yılında kansere yakalanan Zeynep Sünger, bu amansız hastalığa karşı mücadelesini ne yazık ki bu sabah kaybetti.

Sevgili çalışma arkadaşımız Zeynep Sünger’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

12 Ocak 1967 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Zeynep Sünger, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Fizik bölümlerinden mezundu. Viyana Gothe Institue’de eğitimine devam eden Sünger ardından Boğaziçi Üniversitesi’nden üst düzey sertifikası almıştı.”

BEŞİKTAŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Zeynep Sünger'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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