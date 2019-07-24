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Trabzonspor Patrik Schick transferinde sona geldi

Trabzonspor Patrik Schick transferinde sona geldi

Forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran Trabzonspor’un Patrik Schick transferinde sona geldiği iddia edildi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Forvet transferini bu hafta gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından, bordo-mavili taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Trabzonspor'un görüştüğü ismin Patrik Schick olduğu iddia edildi.

Bordo-mavili yönetim, yeni golcü için temaslarını sürdürürken, TRT Spor'dan flaş bir iddia geldi. Son dakika olarak verilen habere göre, Trabzonspor'un Patrik Schick transferi için Roma ile görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'un 23 yaşındaki Çekyalı golcünün transferini gizli yürüttüğü vurgulanırken, bu transfer için sona gelindiği öne sürüldü.

Roma'nın 2016-2017 yılında 5 milyon euroya kiraladığı, 2018 yılının Temmuz ayında Sampdoria'dan 9 milyon euroya bonservisini aldığı Patrik Schick, geçen sezon 32 lig maçına (17 kez ilk 11) çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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