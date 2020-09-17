Trabzonspor pas ve taktik çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe Allahyar'ı gönderdi Fenerbahçe Allahyar'ı gönderdi Fenerbahçe, 1 yıl önce İran'ın İstiklal Kulübü'nden 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Genç golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.

Karagümrük'ten ses getirecek bir transfer daha Karagümrük'ten ses getirecek bir transfer daha Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Daniel Sturridge'e teklif götürdü.

Erol Bulut'tan 4 transfer, 3 ayrılık raporu Erol Bulut'tan 4 transfer, 3 ayrılık raporu Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde duruluyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hamlelerine başladı.

Kiralık değil bonservisiyle geliyor Kiralık değil bonservisiyle geliyor Sportin Lizbon'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberosu Idrissa Doumbia, Galatasaray ile görüşmesi için menajerine izin verdi. Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmede kiralama formülü üzerinde dursa da gelinen son noktada oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar yapılıyor.

Ali Koç ve Emre'den Muriqi'ye duygusal veda Ali Koç ve Emre'den Muriqi'ye duygusal veda İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Koç ve Belözoğlu, Vedat için veda konuşması yaparken, başarılı golcü de herkese teşekkür etti.