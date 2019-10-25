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  3. Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırıp Daniel Amartey'i kadrosuna katıyor

Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırıp Daniel Amartey'i kadrosuna katıyor

Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırıp Daniel Amartey'i kadrosuna katıyor

Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 10 aydan bu yana sahalardan uzak kalan ön libero Onazi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, onun alternatifini de Leicester City’de buldu.

Bordo-Mavililer’in Çağlar Söyüncü’nün forma giydiği İngiliz ekibinde oynayan ve şu ana kadar hiçbir maçta yer almayan Daniel Amartey’i Ocak ayında kiralamayı planladığı öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu için bilgi toplandığı belirtildi. Ganalı futbolcu ön libero dışında stoperde ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

(Star)

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