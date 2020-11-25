Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı'na koronavirüs engeli

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulüp tüzüğünün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan olağan genel kurul toplantısının, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerini içeren genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, İçişleri Bakanlığının 7256 sayılı kanun ve 7507 sayılı 'Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılması' şeklindeki genelgesine istinaden aldığı kararla olağan genel kurulumuzu 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar ertelemiştir."
Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.
• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'in sezon sonuna kadar Arsenal'de kalacağı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu iddia edildi.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
10. HAFTA HAKEMLERİ
• Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
• Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
• Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler
• Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
• BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan
• Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
• Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
• Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
• Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.