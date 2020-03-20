Trabzonspor Obi Mikel'in yerine o ismi getiriyor! Üstelik bedelsiz olarak...

Trabzonspor-Kanga aşkı yeniden alevlendi... Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanan mücadelede Guelor Kanga ortaya koyduğu oyunla herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı. O tarihten itibaren Bordo-Mavili scout ekibi, Gabonlu oyuncuyu yakından takip etti. Oyuncu izleme ekibinden geçer not alan 29 yaşındaki orta saha için yönetim de devre arasında harekete geçti ancak Ndiaye transferini gerçekleştirdi.
Ndiaye de gidecek
Mikel ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli oyuncunun ismi yeniden gündeme geldi. Ağaoğlu ve kurmayları, sezon sonunda Prag ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için düğmeye bastı. Kanga ile yeniden dirsek temasını kuran Trabzonspor en kısa zamanda bu transfere nokta koymayı hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de Ndiaye'nin sezon sonunda Sunderland'e dönecek olması nedeniyle Gabonlu oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi.
(Fanatik)
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Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Liglerle ilgili erteleme kararının verilmesinin ardından yeni takvim futbolcuların sözleşmelerini de etkileyecek. Süper Lig ve TFF 1.Lig başta olmak üzere birçok futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması başlasa da birçok sıkıntı yaşanıyor. Hem Muriç'in hem de takımın düşüşü sonrası Kosovalı yıldızın yüksek bedele satılmasının zora girdiği belirtiliyor.
Obi Mikel ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında da ismi gündeme gelen Guelor Kanga yeniden listeye alındı. Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu oyuncu ile şimdiden temasa geçildi.
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