Trabzonspor, Obi Mikel'in boşluğunu Marvelous Nakamba ile dolduracak

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken, Obi Mikel'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor.
Bu futbolcular arasında öne çıkanlardan biri de Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba oldu. Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'den Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabveli ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
Karadeniz ekibinin, sezon sonunda Aston Villa'ya teklif götürebileceği öğrenildi. Aston Villa, İngiltere'de ligde kalma mücadelesi veriyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transfer stratejilerini, "Biz İngiltere'yi takip ediyoruz. Burada ligden düşen takımlardan oyuncu almak ekonomik olarak daha mantıklı" diyerek özetlemişti.
(Fotomaç)
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam etmemesini ve iptal edilmesini istiyor...
Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.