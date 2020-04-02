Trabzonspor, Obi Mikel'in boşluğunu Marvelous Nakamba ile dolduracak

Obi Mikel'in sürpriz ayrılığının ardından ön libero transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor aradığı futbolcuyu buldu. Bordo-Mavililer, Aston Villa forması giyen Zimbabveli futbolcu Marvelous Nakamba için Premier Lig ekibine teklif götürmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken, Obi Mikel'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor.



Bu futbolcular arasında öne çıkanlardan biri de Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba oldu. Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'den Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabveli ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Karadeniz ekibinin, sezon sonunda Aston Villa'ya teklif götürebileceği öğrenildi. Aston Villa, İngiltere'de ligde kalma mücadelesi veriyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transfer stratejilerini, "Biz İngiltere'yi takip ediyoruz. Burada ligden düşen takımlardan oyuncu almak ekonomik olarak daha mantıklı" diyerek özetlemişti.

(Fotomaç)