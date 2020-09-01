Trabzonspor Novak'ın yerine Martin Frydek'i kadrosuna katıyor

Geçen sezon her bölgede en az 2 alternatifi olan Trabzonspor'un belki de bu konuda en zayıf mevkiisi sol bekti. Filip Novak'ın ardında altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun forma beklerken, yeni sezon öncesinde Çek oyuncu takımdan ayrıldı. Novak'ın boşluğunu Brezilya ekibi Fluminense'den Marlon ile dolduran Karadeniz temsilcisi, 42 haftalık uzun periyotu göz önünde bulundurarak bu bölgeye bir isim daha almayı hedefliyor.
İLK TEMAS KURULDU
Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim daha önce de listede bulunan Martin Frydek oldu. Çek ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncuyla yeniden temas kuruldu. Düşük maliyetli olması nedeniyle listenin ilk sırasında yer alan Frydek'le önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği yeni formalar tanıtıldı.
Sarı-Kırmızılılar, M.United'ın Brezilyalı orta sahası için harekete geçti. İngiliz ve Brezilya basını bu haberi doğruladı.
Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan ve ardından Union Berlin'e imza atan Max Kruse'ye dava açtı. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Sarı-Lacivertliler, Alman futbolcuya karşı 160 milyon TL'lik dava açtı.
Oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transfere başlayan Araplar'a gözü dikti. Güney ülkelerine iş yapan menajerlere teklifler için yetki verildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta maliyeti yüksek isimlerin başında gelen Younes Belhanda ile Ryan Babel'den kurtulup transfere bütçe açmak için tüm kozları oynayacak.
İtalyanlar, Vedat Muriqi'nin transferini resmen duyurdu. Lazio'nun bonuslarla birlikte 19 Milyon Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilirken, Kosovalı golcü için, 'Muriqi başkente inmeye hazır' manşetleri atıldı.
Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek isteyen Fırtına, Vitor Hugo'nun yanı sıra Yordan Osorio için de bastırıyor. Venezuelalı oyuncu için Porto ile büyük oranda anlaşan Karadeniz ekibi, transferi sonuçlandırmak için Hosseini ve Da Costa ile vedalaşmaya hazırlanıyor. İki oyuncuyla yollar ayrılırsa, Osorio'ya imza attırılacak.