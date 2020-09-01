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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 09:16
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Trabzonspor Novak'ın yerine Martin Frydek'i kadrosuna katıyor

Trabzonspor Novak'ın yerine Martin Frydek'i kadrosuna katıyor

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Fanatik

Filip Novak'ın ayrılığı sonrası sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Sparta Prag'tan ayrılan ve şu an boşta olan Martin Frydek ile ilk teması kurdu. 28 yaşındaki Çekyalı futbolcunun gelecek sezon Bordo-Mavili formayı giymesi bekleniyor.

Geçen sezon her bölgede en az 2 alternatifi olan Trabzonspor'un belki de bu konuda en zayıf mevkiisi sol bekti. Filip Novak'ın ardında altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun forma beklerken, yeni sezon öncesinde Çek oyuncu takımdan ayrıldı. Novak'ın boşluğunu Brezilya ekibi Fluminense'den Marlon ile dolduran Karadeniz temsilcisi, 42 haftalık uzun periyotu göz önünde bulundurarak bu bölgeye bir isim daha almayı hedefliyor.

İLK TEMAS KURULDU

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim daha önce de listede bulunan Martin Frydek oldu. Çek ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncuyla yeniden temas kuruldu. Düşük maliyetli olması nedeniyle listenin ilk sırasında yer alan Frydek'le önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek.

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